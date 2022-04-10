جدة - نرمين السيد - قال السفير محمود زايد، سفير مصر فى كانبرا، إن وزارة الداخلية الأسترالية أصدرت قرارًا بتخفيف الحظر الذى كان قد فرض فى ديسمبر 2015 على الشحن الجوى للبضائع من مصر إلى أستراليا.





وأشار إلى أن القرار يُتيح استئناف حركة الشحن الجوى من مصر إلى أستراليا عبر نقاط وسيطة محددة، وهو ما سيعزز من حركة التجارة والنقل بين البلدين. وأشاد السفير المصرى بالقرار المشار إليه باعتباره خطوة إيجابية كللت الجهود التى بُذلت خلال السنوات الماضية من قِبل وزارتى الخارجية والطيران المدنى المصريتين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات الأسترالية المعنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئناف حركة الشحن الجوى من مصر إلى أستراليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.