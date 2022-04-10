شيخ الأزهر: حصر الإسلام فى الصلاة والزكاة والعقيقة من آفات العصر الحالى

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن الحادث هو الذى وجد بعد عدم، بعكس القديم الذى لا أول له ولا عدم يسبقه، وهو الله سبحانه وتعالى، فالحوادث هى المخلوقات، وهى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وسميت حوادث لأنها حدثت بعد عدم، فى مقابل أن الله تعالى من صفاته أنه قديم أزلى لا أول له، ووجوده ليس بعد عدم.





وأوضح الإمام الأكبر، خلال الحلقة التاسعة من برنامج "الإمام الطيب"، أن السلام كاسم من أسماء الله الحسنى يعنى التنزيه أو التطهير، ومن الممكن أن يتخلق الإنسان به، من خلال تطهير قلبه ولسانه وجوارحه مما نهى الله عن ارتكابه من ذنوب ومعاصى وآفات إلى آخره، مشددا على أن حفظ اللسان من أهمها، بدليل حديث "أن الرجل ليتكلم بكلمة لا يلقى لها بالا فتهوى به في جهنم سبعين خريفا".

وحذر الدكتور أحمد الطيب، من انتشار حالات السخرية من الآخرين بين الناس، وما تسببه من أذى شديد للآخرين حين تبلغهم هذه السخرية أو حين يسمعون بها، داعيا إلى ضرورة أن يسلم الإنسان لسانه من هذه الآفات، كالكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء، بالإضافة إلى سلامة القلب من آفات الحقد والحسد والغل والكره والبغض، لدرجة أن الله تعالى قد جعل النجاة يوم القيامة فى أن يأتى العبد بقلب سليم، كما جاء فى الآية الكريمة "إلا من أتى الله بقلب سليم"، أى سليم من المعاصى.

وأكد شيخ الأزهر، أن الإسلام يركز على سلامة القلب والسلامة من الرذائل، ويركز على الحث على الأخلاق، لافتا إلى أن معاصى القلوب تعد أخطر من معاصى الجوارح، حيث أن معاصى الجوارح عادة ما ترتبط بالشخص العاصى، محدودة به ولا تتجاوزه آثارها السيئة، لكن الحقد دائما ما يكون مع الآخر، وكذلك الحسد، فمعاصى القلوب معاصى متعدية عابرة، دائرتها أوسع من دائرة الجوارح وتؤذى الآخرين.

وأوضح الإمام الأكبر، أن من آفاتنا فى العصر الحالي أننا قد حصرنا الإسلام والمسلم فى الصلاة والزكاة والعمرة والعقيقة وما أشبه، فى حين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده"، ولم يقل المسلم هو من يتهجد أو يقوم الليل أو يذهب إلى المساجد، مؤكدا أن سلامة القلب واللسان هي سبيل النجاة، مستنكرا ما يحدث للناس عبر بعض الفضائيات من إثاره واتهامات وأكاذيب يعلم الله أنها كذب فى كذب، داعيا هؤلاء أن يفكروا في مصائرهم.

وكشف الإمام الأكبر عن أن مقابلة الإساءة بالإحسان ليست دليل على الضعف والخضوع، كما يصور الذين يتبعون فلسفة القوة التى تقول بأن الإنسان العظيم هو الإنسان القوى والإنسان الضعيف هو إنسان حقير ويجب التخلص منه، بل هى قوة، وقوة من نوع معين لا يتحملها كثيرون، بل يتحملها فقط هؤلاء الذين أدبهم الله سبحانه وتعالى وأحسن تأديبهم وهم الأنبياء ومن على شاكلتهم، مستشهدا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يساء إليه أو يعتدى عليه، حيث كان يسالم ولا يرد، لكن إذا انتهكت حرمات الله يكون كالأسد فى الرد، موضحا أن الضعف لا يتجزأ، حاشاه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ضعيفا في مواقف وقويا فى أخرى.

ولفت الإمام الأكبر إلى أن هناك تركيزا عجيبا للإسلام على حسن الخلق، يلمسه المتأمل في بعض الآيات كقوله تعالى "لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ"، بما يفيد بأن البر، الذى هو قمة الإسلام والإيمان، ليس بأن يولى المسلمون وجوههم قبل المشرق والمغرب، ولكن هو الإيمان بالله، ثم انتقل إلى الجانب العملى الأخلاقى فى قوله "وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى" وهى مجالات الأخلاق ومساعدة الضعيف، ثم انتقل إلى جانب العمل فى قوله "وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ" ثم رجع بعد ذلك مرة أخرى إلى جانب الأخلاق فى قوله "وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ"، ثم "وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ" وأخيرا "أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ"، وذلك بما يؤكد أن البر منه ما هو فى العقيدة، ومنه ما هو فى العمل كالصلاة والزكاة، ومنه ما هو فى الأخلاق.