جدة - نرمين السيد - وطلب أيمن مصطفى من مبادرة حياة كريمة، كشف أسماء من عليهم ديون، كما تم إهداء صاحب المحل ميدالية أبطال حياة كريمة.
ليقوم أيمن مصطفى، بالاتصال بإحدى السيدات عليها ديون للمحل، وإخبارها أنه تم سداد الدين، كما تم إخبارها أن هناك مبلغ لدى صاحب المحل من أجل شراء ملابس العيد، لترد السيدة: "ربنا يسترك ويبارك فى عمرك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تسدد ديون غير القادرين لدى أحد محلات الملابس (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.