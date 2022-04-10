حياة كريمة تسدد ديون غير القادرين لدى أحد محلات الملابس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وطلب أيمن مصطفى من مبادرة حياة كريمة، كشف أسماء من عليهم ديون، كما تم إهداء صاحب المحل ميدالية أبطال حياة كريمة.

ليقوم أيمن مصطفى، بالاتصال بإحدى السيدات عليها ديون للمحل، وإخبارها أنه تم سداد الدين، كما تم إخبارها أن هناك مبلغ لدى صاحب المحل من أجل شراء ملابس العيد، لترد السيدة: "ربنا يسترك ويبارك فى عمرك".