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التقى محمد نجيب زغلول رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ الدكتورة إلهام محمد محمود وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ لمناقشة بعض القضايا الجماهيرية، وبحث سبل التعاون في توفير الخدمات للأهالي.

دوت الخليج

حضر اللقاء ماهر وهبان السكرتير العام المساعد والدكتورة مروة بسيوني جمعة رئيس لجنة المرأة والدكتور حماده الشناوى سكرتير لجنة بندر كفر الشيخ.

وفد كفر الشيخ يلتقي وكيل وزارة الصحة لبحث سبل التعاون وتوفير الخدمات للأهالي

هنأ محمد نجيب زغلول وكيل وزارة الصحة بتعيينها متمنيا لها التوفيق، مؤكدا استعداد الوفد في كفر الشيخ على مد يد العون لها في كل ما يطلبه قطاع الصحة إيمانا من الوفد بأهمية قطاع الصحة.

وأعلن رئيس اللجنة العامة استعداد الوفد فى كفر الشيخ فتح مقراته لتنفيذ المبادرات الرئاسية لقطاع الصحة، مشددا على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة للبدء فى تنفيذ المركز الطبي بمدينة مطوبس، وذلك بعد تخصيص الأرض اللازمة.

وفيما يخص نقل وحدة الغسيل الكلوى أكد زغلول على ضرورة اختيار المكان الأنسب والذي ييسر على المرضى حيث أن كثير من مرضى الغسيل الكلوي غير قادرين على الحركة.

من جانبه أكد ماهر وهبان سكرتير عام مساعد اللجنة العامة على أهمية التعاون المثمر بين القيادات التنفيذية بما يحقق مصلحة المواطن.

وطالب "وهبان " إطلاق اسم شهيدة الواجب الممرضة أمينة سعيد الزيات على الوحدة الصحية بإبيانة وإطلاق اسم الدكتور الشهيد أحمد ماضى أبو غنيمة على إحدى الوحدات الصحية بمطوبس كونه ابنا من أبناء الإدارة الصحية بمطوبس بالإضافة الى ضرورة إنشاء منفذ ألبان بوحده بنى بكار الصحة كضرورة ملحة للتيسير على المواطنين.

وأكدت الدكتورة مروة بسيونى رئيس لجنة المرأة على سعادتها بتولى القيادات النسائية المناصب الهامة للدولة في ظل دعم القيادة السياسية الغير مسبوق للمرأة. ورحبت بالتعاون مع وكيل الوزارة حال طلب ذلك من منطلق المسؤولية الوطنية لحزب الوفد.

من جانبه أعرب الدكتور حمادة الشناوى سكرتير عام لجنة بندر كفر الشيخ عن سعادته عن تولى د. الهام محمود مسؤولية الصحة بكفر الشيخ لما هو مشهود لها بالكفاءة المهنية وتمنى لها التوفيق، ومؤكدا على كامل الدعم لتحقيق التعاون المشترك بما يعود على المنظومه الصحيه بالتقدم وتلبية رغبات المرضى.

وفى نهاية اللقاء قدم محمد نجيب زغلول رئيس اللجنة لوكيلة الوزارة درع الوفد إهداءً رمزيًا، كما قدم حمادة الشناوي كتاب تاريخ الوفد هدية لوكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.