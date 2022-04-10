/691337/محمد-صلاح-ينقذ-ليفربول-من-خسارة-الدوري-أمام-السيتي-فيديو
حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين ليفربول ومانشيستر سيتي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي والتي تم اعتبارها مباراة الموسم بين متصدر الترتيب والوصيف بسبب فارق النقطة الوحيدة بين الخصمين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول والسيتي
واستمر مانشيستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بعد التعادل مع ليفربول وصيف الترتيب برصيد 73 نقطة بعد التعادل الذي سيطر على المباراة التي أقيمت بين الفريقين ليقترب السيتي من حسم البريميرليج على حساب رفاق محمد صلاح.
هدف ليفربول الثاني ساديو ماني #ليفربول_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/GrWKoeZy0K— Ziyad (@Ziyad346) April 10, 2022
محمد صلاح ينقذ ليفربول من خسارة الدوري أمام السيتي
سجل السيتي الهدف الأول بعد أن سدد كيفين دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصدمت في قدم فابينيو ثم ارتطمت في القائم الأيسر وسكنت الشباك فيما تعادل الريدز بعد أن مرر أندرو روبيرتسون تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ومررها ترينت أرنولد من لمسة واحدة من على القائم الثاني لديوجو جوتا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة في المرمى بسهولة.
وأحرز جيسوس الهدف الثاني للسيتي بعد أن ارسل جواو كانسيلو تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لجيسوس داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين الذي سددها بمهارة في الشباك فيما سجل ساديو ماني التعادل للريدز بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح.
تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.
وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.
الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.
تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول
حراسة المرمى: إيديرسون.
الدفاع: كانسيلو، ستونز، لابورت، كايل وواكر.
وسط الملعب: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا.
الهجوم: فودين، جيسوس، ستيرلينج.
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