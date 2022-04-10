/691331/بسبب-الملك-عمرو-يوسف-يعلق-لأول-مرة-على-أزمته-مع-محمد-رمضان

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في عام 2021، أزمة قوية بين الفنان محمد رمضان والفنان عمرو يوسف، بعد ان مر الأول بحالة تدهور نتيجة توقف عرض مسلسله الرمضاني 2021 الذي أتى بعنوان “الملك”، بسبب ظهوره بملابس وشكل لا يناسب الشخصية التي سيقدمها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق عمرو يوسف على ازمته مع محمد رمضان

وعلق عمرو يوسف على هذه الأزمة لأول مرة من خلال برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، فقال: “مزعلتش على قرار محمد رمضان في انه يعمل كدة، بس أنا لو مكانه مكنتش هعمل دة ومش حاجة أنا اتربيت عليها من أساتذتنا، مكنتش أتخيل ان حد ممكن يعمل كدة في وقت كنا كلنا فيه في كارثه، والحجات دي غريبة على تربيتي”.

وكان محمد رمضان كشف عن نيته في تقديم عمل فني بعنوان “أحمس” في ظل أزمة عمرو يوسف مع الملك الأمر الذي قوبل بعدد من الانتقادات والهجوم على محمد رمضان من قبل الجمهور وزملاء عمرو يوسف في الوسط الفني.

عمرو يوسف يكشف عن سبب توقف عرض مسلسل الملك

هذا وصرح عمرو سعد لأول مرة في الجزء الأول من البرنامج عن سبب توقف مسلسل الملك، فقال: “أول مرة اتكلم عن وقف مسلسل الملك وكنت رافض الرد ساعتها لأن الكثير من وسائل الإعلام العالمية اتكلمت عنه وفضلت الصمت وقتها لأن الكلام كان كتر قوي زيادة عن اللزوم عن أسباب وقف المسلسل»، متابعا: «ومن ضمن الشائعات الكارثية أنه اتقال اني مرضتش أحلق دقني وده يعطي ايحاء خاطئ عني وعن الشغل، وأنا راجل محترف وتتلمذت على يد نور الشريف ومفيش حاجة اسمها كده والشخصية من غير دقن وشنب في الحلقات الأخيرة”.

وتابع: “كل زملائي في الوسط الفني دعموني وأكثر من 80 واحد دعمني على وسائل التواصل، وكنت نفسيا في الوقت ده مضايق جدا وكان فاضل لنا 10 أيام ونخلص المسلسل، وحست بحالة احباط شديد وحسيت أن في مجهود كبير راح في الهوا وكنت تعبان نفسيا”.

محمد رمضان بمسلسل «المشوار»

جدير بالذكر أن محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «المشوار» ويشارك في تقديم مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.