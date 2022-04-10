/691330/عمرو-يوسف-عن-وقف-عرض-عدد-من-أعماله-الفنية-تربص-ناتج-عن-النجاح-اللي--حققته

تحدث الفنان عمرو سعد خلال حلوله ضيف على برنامج حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس، في حلقة اليوم الأحد، عن سبب تعرضه لأزمات فنية كثير من وقف عرض عمل فني له أو اعتذار، خاصة الأزمة الكبيرة التي شهدها مسلسل “الملك” في رمضان الماضي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات عمرو يوسف عن وقف أعماله الفنية

أوضح عمرو يوسف الأمر، فقال: “دا الطبيعي وبيحصل لأي حد، بس مين كان عليه الضوء، في موقع نزل عليا 24 خبر، وممكن يكون ناتج عن النجاح اللي أنا حققته، وفي أعمال أنا برفضها كتير، وفي قامات أعمالهم مكملتش عادي”.

هل يرفض عمرو يوسف العمل مع كندة علوش

وكشف عمرو سعد على هامش حديثه عن أعماله الفنية، حقيقة رفضه العمل مع كندة علوش، فقال: “الحكاية مش قرار واتعرض علينا حاجات كتير ومعجبناش، واما نعمل نعمل حاجة كويسة، وهحب أشتغل معاها جدا، بس تيجي الحاجة اللي تناسبنا”.

وأضاف: “أنا وكندة عملنا أعمال فنية كتيرة مع بعض قبل الجواز، ولازم نختار المناسب عشان نقدمه”.

عمرو يوسف ومسلسل الاختيار

ووكان قد أعربعمرو يوسف في الجزء الأول من الحلقة عن سعادته بمسلسل الاختيار قائلًا: الاختيار مسلسل مهم جدًا وسعيد بأجزاؤه الثلاثة ونفسي يفضل مستمر واعتقد ان دي قوة الدراما، القوه الناعمة بتاعتنا ازاي بنوصل الرسالة في مسلسل يمكن الاعلام والصحافة طلعت في لقاءات واتكلمت، لكن الل بنقوله في مسلسل 30 حلقة يمكن يكون اقوى من الحاجات دي كلها عشان الفن المصري قوي جدا ومؤثر في الوطن العربي كله.

وحينما سألته أسما عن سبب عدم وجوده في أي جزء من أجزاء المسلسل، قال عمرو: نفسي اكون فيه بس ماتعرضش عليا حاجة للاسف.

اخر أعمال عمرو يوسف

يذكر أن أخر أعمال عمرو يوسف هي مشاركته في مسرحية كازانوفا التي عرضت في موسم الرياض السعودي 2022، وتعد المسرحية بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.