صراخ وضرب..رد فعل صادم من هدى المفتي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

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حلت الفنانة هدى المفتي ضيفة رامز جلال في حلقة اليوم الأحد من برنامجه رامز موفي ستار وأثارت الحلقة ضجة كبيرة بسبب تعليقاته عنها ورد فعلها بعد اكتشاف المقلب.

دوت الخليج يرصد رد فعل هدى المفتي على مقلب رامز جلال

هدى المفتي ورامز جلال

ظهرت الفنانة هدى المفتي في صدمة كبيرة وسط صراخ وقت تصوير المشهد الخاص بها مع فاندام، وصدمت فور أن رأت رامز جلال.

وقالت له بعد أن اكتشفت المقلب: “ابعد عني يا رامز”، وجرت ورائه لتضربه”، وقالت لرامز إنها كانت مكسوفة عندما رأت فاندام.

برنامج رامز موفي ستار الحلقة 9

وكان قد سخر رامز جلال من إطلالة هدى المفتي وقال عنها: “إيه بنطلون الترينج اللي جايه بيه ده ولابسة مرتبة في رجلها.. ولابسة نضارة الراحلة أم كلثوم في أنت عمري”.

وعندما رفضت أن تضع المكياج الخاص بالمشهد، علق قائلًا: “ليلتك مهببة”، وردت على سؤال المذيع عن سبب مشاركتها في الفيلم مع فاندام، ليرد رامز قائلًا: “واخدة فلوس كتير”.

برنامج رامز موفي ستار 2022

وكان قد تعرض الفنان رامز جلال لانتقادات كثيرة بسبب حلقته مع الفنانة رانيا يوسف وتعليقاته عنها حيث كانت تعليقاته خادشة للحياء بحسب وصف الجمهور.

وقال رامز جلال لـ نجم الأكشن العالمي فاندام عن رانيا يوسف “بطانة ستار"، وقال أيضًا: "يا سلام عليك يا رانيا يا نجمة البطانة يا مسيطانا، فساتينك وصلت لوس أنجلوس يا غالية".

وتابع رامز في كلامه مع النجم فاندام الذي يساعده بالمقلب: “قولك ايه يا فان، البنت دي دوبت 4 رجالة قبليك وانت مش هتاخد في ايديها غلوة وانت عندك عيال عايز تربيها”، ليجيبه فان دام إن كان لديه رقم تليفونها.

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وفور أن وصلت رانيا يوسف لمكان المقلب، قال رامز: "الوحش نازل، وأدام الوحش ماتنحش، الله أكبر يا ساتر، أسطورة البلالين داخلة علينا، معقولة الصاروخ بيخاف من قنبلة، حافظي على كل الحاجات لا حاجة تفرقع".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة هدى المفتي ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مشاركتها كضيف شرف بمسلسل سوتس بالعربي مع الفنان آسر ياسين وأحمد داود.