/691325/رامز-جلال-عن-هدى-المفتي-لابسة-مرتبة-في-رجلها-وواخدة-فلوس-كتير

حلت الفنانة هدى المفتي ضيف الفنان رامز جلال في الحلقة التاسعة من برنامجه رامز موفي ستار عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية منذ قليل.

دوت الخليج يرصد لقطات من حلقة هدى المفتي في رامز موفي ستار

هدى المفتي برنامج رامز موفي ستار

سخر الفنان رامز جلال من الفنانة هدى المفتي في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 9 وقال: “إيه بنطلون الترينج اللي جايه بيه ده ولابسة مرتبة في رجلها”.

وأضاف في كلامه عن هدى المفتي قائلًا: “لابسة نضارة الراحلة أم كلثوم في أنت عمري”، وعندما رفضت أن تضع المكياج الخاص بالمشهد، قال: “ليلتك مهببة”، وردت على سؤال المذيع عن سبب مشاركتها في الفيلم مع فاندام، ليرد رامز قائلًا: “واخدة فلوس كتير”

برنامج رامز موفي ستار

وكان قد استضاف رامز جلال في الحلقة الماضية الفنان عبد الله السدحان وسخر من إطلالته وقال عنه: " عمدة كفر البلاص"، ويشار أن العمل تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

ومن جانبه دخل الفنان السعودي عبدالله السدحان في نوبة صدمة وصراخ عندما كادت تسقط السيارة خلال برنامج المقالب «رامز موفي ستار» وبعدما عاد إلى ثبات أعصابه قال: “خلاص ارجع بهدوء بالسيارة” وذلك يعكس ثباته الذي أثار ضجة كبيرة.

وجاء ثبات انفعالات الفنان عبد الله السدحان يثير الجدل بين الجمهور حيث تساءلا إذا كان قد اكتشف الفنان السعودي مقلب رامز جلال، أم يعرفه من قبل؟.

رامز جلال رمضان 2022

واستكمل رامز جلال سخريته من اللغة الإنجليزية للفنان السعودي أثناء حواره مع النجم العالمي للأكشن فان دام وقال: “أيه فينش ماي مسرحية، إنت اتعلمت إنجليزي فين؟”، وفيما يخص ملابس ضيفه قال: “الكوفية اللي لابسها عبد الله السدحان هيبيع بها تين شوكي”.

وأضاف رامز جلال في كلامه: “عمدة كفر البلاص هل علينا، السدحان مشتي وفاكر إن التصوير في بوخارست، خصلة شعرة خلت شكله ديك رومي”.

اقرأ أيضًا

تعرف على ضحية برنامج رامز موفي ستار الحلقة 9.. فنانة شابة

ومن المقرر أن يقع في فخ رامز جلال خلال الأيام المقبلة عدد من النجوم مثل عمرو يوسف، حنان مطاوع، أحمد فتحي، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، درة، محمد محمود، سليمان عيد، وآخرين من مشاهير الفن والرياضة.