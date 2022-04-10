معلومات الوزراء يرصد سبل زيادة مشاركة الشباب فى العمل العام

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز - فى بيان اليوم - أن العدد الجديد يستهدف التوصل إلى استنتاجات مدعمة بالدلائل حول المشاركة فى العمل العام بين الشباب الجامعى، وكيفية ترغيب الشباب فى تحقيق أعلى درجات المشاركة فى العمل العام.

وأشار إلى أن العدد تضمن رصدًا للوسائل التى يمكن اتباعها لزيادة المشاركة الشبابية فى العمل، من خلال تنفيذ مقترح بفتح قناة مؤسسية لقيام طلاب الجامعات بخدمة مدنية تطوعية أثناء الإجازة الصيفية داخل المؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة.

ولفت العدد إلى أن ذلك المقترح يساعد على زيادة مشاركة الشباب فى حل مشكلات المجتمع وإدراك حجم تحدياته ومنجزاته، بجانب زيادة كثافة تفاعلات الطلاب مع فئات عمرية مختلفة فى المجتمع، ومع فئات طبقية وجغرافية متنوعة.

ورصد العدد أبرز التحديات التى تواجه عملية زيادة مشاركة الشباب فى العمل العام، من بينها عدم توافر الموارد المالية اللازمة لذلك، بجانب غياب الدافع، لافتًا إلى أن المشاركة المجتمعية، بوجوهها المختلفة سواء المدنية، أو السياسية، أو الخيرية وغيرها، تعد من أهم قيم التقدم، كما تعد مؤشرًا على حيوية النظام السياسى، ومدى استقراره، بالإضافة إلى أنها أحد محددات التنمية والنمو الاقتصادى.

وذكر أن هناك فرصة حالية للقيام بدراسة استكشافية لقياس النتائج الإيجابية للتطوع فى أداء الخدمة العامة على المتطوعين، من خلال إجراء دراسة على عينة من المتطوعين فى مبادرة "حياة كريمة".

ويتضمن العدد تحليل بيانات لمسح ممثل للمجتمع المصرى تم إجراؤه فى يوليو 2018، بجانب إجراء مجموعتى نقاش groups focus مع عينة من طلاب جامعة القاهرة، وكذلك إجراء مقابلة متعمقة مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ حول المقترح الذى يتبناه العدد، وإمكانية تطبيقه.