مدبولى: مصر خصصت مواقع لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأحد، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء فرانس تيمرمانز، والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة الخضراء، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية السفير محمد نصر، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر السفير كريستيان برجر.

وقال "مدبولى" إن مصر تعمل حالياً على تحديث استراتيجية الطاقة لتشمل "الهيدروجين الأخضر" كمصدر للطاقة، كما تم إقرار حوافز إضافية للاستثمار فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى- خلال اللقاء- بمستوى التعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى ما اكتسبته العلاقات بين الطرفين من زخم قوى بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى بروكسل، فى فبراير الماضى، والتى التقى خلالها بقيادات الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك رئيس برلمان الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن لقائه مرتين مع أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية فى بريست الفرنسية وبروكسل البلجيكية، فى فبراير أيضًا، بما يعزز من أواصر العلاقات المتميزة.

ونوه إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى، صباح اليوم، معه ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى ناقش، من بين أمور أخرى، الجهود التى تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائى وصادرات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبى.

من جانبه، أشار النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء فرانس تيمرمانز، إلى أن تداعيات الأزمة الأوكرانية فرضت على الدول الأوروبية تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الحصول على الطاقة الخضراء.

ولفت إلى أن زيارته الحالية تأتى لبحث ثلاثة موضوعات ذات أولوية مع مصر، أولها دعم الجهود المصرية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، المزمع عقدها فى نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، وثانيها دعم حصول مصر على القمح فى ظل الأزمة الأوكرانية، لافتاً فى هذا الصدد إلى قرار الاتحاد الأوروبى بتخصيص 100 مليون يورو لدعم الأمن الغذائى لمصر، وتسهيل وصول القمح إليها بأسعار مناسبة.

وفيما يخص الموضوع الثالث، أشار فرانس تيمرمانز إلى أنه يتعلق ببحث سبل تعزيز التعاون فى مجال الطاقة، سواء على المدى القصير، من خلال توفير إمدادات الطاقة من الغاز المسال لأوروبا عبر شراكات إقليمية، أو على المدى الطويل، من خلال المساهمة فى بناء مرفق لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، وذلك فى ضوء تمتعها بعوامل تساعدها على أن تكون مركزاً لإنتاجه، بالإضافة إلى موقعها الجغرافى المتميز بما يساعد فى سهولة نقله إلى أوروبا.

ولفت فرانس تيمرمانز إلى أن زيارته الحالية تعد الثانية إلى مصر خلال وقت قصير، بما يؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبى بتسريع وتيرة التعاون مع مصر فى مجال الطاقة النظيفة والخضراء، مشيراً إلى أنها من مجالات التعاون الواعدة، والتى تحمل فرصاً كبيرة بالنسبة لمصر.

كما أكد حرصه على تذليل كل العقبات من أجل تسريع وتيرة التعاون فى هذا المجال الذى أصبح محور اهتمام العالم، مضيفاً أن عدداً كبيراً من الدول العربية والإفريقية أصبحت تولى أهمية خاصة لتوسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال.

تعقيبا على ذلك، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بقرار الاتحاد الأوروبى بتخصيص 100 مليون يورو لدعم الأمن الغذائى لمصر، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبى لمصر لتخطى التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، لاسيما فى القطاعات الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أيضاً إلى استعداد مصر لإقامة الشراكات اللازمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة النظيفة، حيث تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الفرص المطروحة فى ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ "COP27"، وذلك من خلال إقامة شراكات مع عدد من الأطراف والشركات الأوروبية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

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