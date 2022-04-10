محافظ الأقصر: الدولة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة طبقا لأهداف 2030

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الأقصر، القائمين على مشروع توصيل مياه الشرب للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن مشروع توصيل المياه بالقرى الأكثر احتياجًا، تم من خلاله توصيل 410 وصلات مياه منزلية بمتوسط 1845 مستفيدًا فى قرى مركزى أرمنت وإسنا بتكلفة تقارب مليون جنيه، وبصدد العمل على حالات أخرى.
وثمن المحافظ الأدوار التى تقوم بها المؤسسات والشركات فى إحداث التنمية جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية، ودعاهم للمساهمة فى أدوار أخرى داخل محافظة الأقصر كتوفير فرص عمل للشباب.
ومشروع توصيل مياه الشرب للفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة هو عبارة عن مشروع شراكة بين مؤسسة كوكاكولا للتنمية المستدامة ومؤسسة أهل مصر للتنمية.
من جانبه، قال مدير شركة كوكاكولا مصر إنه "انطلاقاً من توجهات الدولة لدعم المناطق الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة "حياة كريمة" تعاونت مؤسسة أهل مصر للتنمية ومؤسسة كوكاكولا للتنمية المستدامة بالشراكة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة على إتمام التعاقدات وتنفيذ وصلات مياه شرب نقية للحالات المستحقة".
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