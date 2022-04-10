مفتى الجمهورية: الأزهر مكانته فى قلوب جميع المسلمين حول العالم

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام أن المنهجية الأزهرية المعتدلة كان لها أكبر الأثر فى محاربة الإرهاب والعنف والتطرف، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة العلماء وسيظل راعيا لطلاب العلم المجتهدين من شتى بقاع العالم، وستظل راية الوسطية التى يحملها الأزهر الشريف عالية خفاقة.





وأوضح أن الأزهر الشريف مصرى الموطن لكن مكانته وحبه وفضله فى قلوب جميع المسلمين فى العالم الإسلامى خاصة دولة إندونيسيا الذى جاء أعداد غفيرة من طلابها إلى مصر لطلب العلم.

وقال المفتى فى كلمته خلال الندوة التى عقدتها رابطة الجامعات الإسلامية بعنوان الأزهر ودوره فى تنمية التعليم الإسلامى فى إندونيسيا"، إن الأزهر الشريف لا زال كعبة العلم وقبلة العلماء فى المشرق والمغرب، لما يمثله من مرجعية أساسية لجميع المسلمين فى العالم وبخاصة أهل السنة والجماعة الذين ينتهجون نهج الوسطية والبعد عن التطرف والغلو والتشدد، وفى مقدمة الشعوب التى أحبت الأزهر الشريف وانتهج منهجه الوسطى شعوب جنوب شرق آسيا الذين مثلوا القاعدة الطلابية الكبرى فى الطلاب الوافدين للأزهر الشريف وبخاصة طلاب دولة إندونيسيا الذى تميزوا بالجدية فى التحصيل والانضباط فى الأخلاق والسلوك فكانوا ولا ريب مثالا لطلاب العلم الجادين الذين حملوا رسالة الأزهر الشريف بكل جدية واقتدار وكانوا بحق سفراء مشرفين لبلادهم.

وأوضح أن التبادل الثقافى والعلمى بين دول جنوب شرق آسيا وبخاصة إندونيسيا والأزهر الشريف قد أثمر ثمرات عظيمة فى محاربة التطرف والإرهاب وأثر تأثيرا بالغا فى انتشار قيم التسامح والمحبة، وكانت إندونيسيا جنبا إلى جنب مع مصر فى مقدمة الدول التى وقفت ضد الإرهاب وحاربت العنف والتطرف.

وأشار إلى أن التعليم فى الأزهر الشريف يمثل حلقة وصل ثقافية وعلمية بين شعب مصر وإندونيسيا وقد عاش بمصر من طلاب إندونيسيا أعداد غفيرة من الطلاب كانوا محلا لاحترام وتقدير وحب الشعب المصرى وعلماء الأزهر الشريف الذين لم يبخلوا عليهم بعلم ولا معرفة ولا إرشاد.

وأضاف أنه نظرا لما يحمله الأزهر الشريف من قيم وسطية واعتدال وأيضا لما تميز به الشعب الأندونيسى من رقة طبع وسلامة عقل وبعد عن الغلو والتطرف فقد حدث عبر التاريخ توافق كبير بين الأزهر والشعب الأندونيسى، وأصبح هناك تبادل ثقافى وعلمى كبير بين الأزهر وإندونيسيا، موضحا أنه تخرج من إندونيسيا فى الأزهر الشريف كبار العلماء الذين أثروا الحياة العلمية والثقافية بالنشاط والمصنفات العظيمة.

وقال إن علماء الأزهر الشريف شاركوا فى الكثير من الفاعليات العلمية والمؤتمرات الهامة والمناسبات الدينية التى عقدت فى إندونيسيا، وكان استقبال الشعب الأندونيسى والحكومة الإندونيسية لعلماء الأزهر فيه دلالة واضحة على القدر الكبير من المحبة والاعتزاز فى قلوب شعب إندونيسيا للأزهر الشريف ولعلماء الأزهر الشريف، ولا شك أن الأزهر وعلماءه يحملون لشعب إندونيسيا ولطلاب العلم بها كل محبة وتقدير واعتزاز.