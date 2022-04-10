جدة - نرمين السيد - أيمن مصطفى من مبادرة حياة كريمة، أخبر مينا أنه يريد الذهاب إلى شركته ولكنه ليس معنه أموال، ليرد مينا: "ماشى، دى عند ربنا كتير، أى حد مش معاه فلوس يركب، أنت رزق، طول ما بقول يا رب كل حاجة بتكفى، وبشكر ربنا إنى لسه بصحتى".
وبعدها بـ20 دقيقة، التقى مينا بسائق تاكسى آخر يتشاجر مع مسن لعدم دفعة ثمن الأجرة ليقوم مينا بدفع ثمن الأجرة، كما طلب من الرجل المسن توصيله إلى ما أى جهة يريدها.
ليؤكد له أيمن مصطفى من مبادرة حياة كريمة، أنه تم تسجيل ما حدث بينه وبين الرجل المسن، وقال مينا: "أنا كسبان حاجات كتيرة مش لازم أقول عليها، أنا مرضى، واللى يعرف يعمل حاجة فى البلد دى وميعملهاش ربنا مش هايسامحه، أنا عايز الستر، أنا أخويا بيحتاج علاج طبيعى ووالدتى مريضة ضغط".
ليم إهدائه ميدالية أبطال حياة كريمة، كما تم إهدائه أموال من أجل علاج شقيقه لمدة عام، وعلق مينا باكيا: "ده كتير عليا"، كما اتصل بوالدته من أجل إخبارها بما حدث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب أخلاقه.. حياة كريمة تتكفل بعلاج شقيق سائق تاكسى لمدة عام (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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