/691329/مدير-أعمال-عمرو-يوسف-عن-الفنان-مبيغلطش-إلا-في-حق-نفسه

واجهت الاعلامية أسما إبراهيم الفنان عمرو يوسف بطريقة مختلفة عن الضيوف السابقين، اذ قامت بمهاتفة مدير أعماله، ليكشف العديد من التصريحات عن الفنان الكبير، بعد أن كشف بأن مدير أعماله من أكثر الأشخاص القريبة منه منذ ما يقرب من 14 سنة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات مدير أعمال عمرو يوسف عن الفنان

صرح مدير أعمال عمرو يوسف عن الفنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسما ابراهيم، في برنامج “حبر سري”، الذي يعرض على قناة القاهرة والناس في الساعة 6:20: “"بيفكر كتير وبعضه بياخد قرار عشان اللي بيفكر فيه مبيرجعش، وبعترف بغلطه ديما، ومبيوصلش انه بيغلط أصلا لدرجة انه يكابر".

وتابع مدير أعمال عمرو يوسف حديثه عنه، قائلا: “عمرو أما بيغلط، بييغلط في حق نفسه، واضح ومعندوش أسرار كتير، ولو عنده سر يبقى باباها الله يرحمه، بيخلص لشغله جدا وأي حاجة هو بيعملها”.

عمرو يوسف في مسرحية كازانوفا

يذكر أن أخر أعمال عمرو يوسف هي مشاركته في مسرحية كازانوفا التي عرضت في موسم الرياض السعودي 2022، وتعد المسرحية بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

برنامج حبر سري لـ أسما إبراهيم

برنامج حبر سري، يعرض يوميا في رمضان 2022 على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:20 مساءا بعد أذان المغرب مباشرة، واستضافت خلاله حتى الأن كلا من الفنانة شيرين رضا، الفنان أحمد السعدني، الفنان أمير كرارة واسلام إبراهيم ومحمود الليثي، وكهربا.

وكانت قد حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.