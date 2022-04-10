/691324/برلماني-انتصارات-العاشر-من-رمضان-الأعظم-في-تاريخ-مصر-وعلامة-بارزة-فى-ذاكرة-الوطن-ووجدانه

أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب أن انتصارات العاشر من رمضان ستظل علامة بارزة وحدثاً خالداً في ذاكرة الوطن ووجدانه، حيث غيرت مجرى التاريخ المصري ، وهى الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، التى لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائى فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصين، وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

دوت الخليج وقال النائب أحمد أبو زيد أن الجيش المصرى حقق نصراً عظيماً فى العاشر من رمضان على العدو الإسرائيلى الغاشم، إذ أعاد هيبة العسكرية المصرية بوجه خاص والعسكرية العربية عامة، وأعطى درسا قاسيا للعدو المتغطرس، وأثبت للعالم أجمع أن جنود مصر"هم خير أجناد الأرض"، وإنهم قادرون علي التفوق وتحقيق النصر فى كل الظروف، وهو ما تحقق يوم العاشر من رمضان وهم صائمون. برلماني: انتصارات العاشر من رمضان الأعظم في تاريخ مصر وعلامة بارزة فى ذاكرة الوطن وبهذه المناسبة قدم النائب أحمد أبو زيد التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بمناسبة العيد الـ 49 لانتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والاستقرار. ووجه النائب تحية عظيمة لقواتنا المسلحة الوفية تنحنى خلالها الجباه إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال الجيش والشرطة الشرفاء الذى ضحوا بأرواحهم وروى بدمائهم الطاهرة ثرى الوطن لكى تبقى مصر بشعبها آمنة مستقرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلماني: انتصارات العاشر من رمضان الأعظم في تاريخ مصر وعلامة بارزة فى ذاكرة الوطن ووجدانه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.