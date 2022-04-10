تعرف على ضحية برنامج رامز موفي ستار الحلقة 9.. فنانة شابة

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تستعد شاشة قناة MBC مصر لعرض برنامج رامز موفي ستار الحلقة التاسعة اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والتلت مساءً.

دوت الخليج يكشف ضيف برنامج رامز موفي ستار الحلقة 9

برنامج رامز موفي ستار الحلقة 9

تحل الفنانة هدى المفتي ضيفة رامز جلال اليوم الأحد ببرنامجه رامز موفي ستار ويشارك في مشهد تمثيلي مع نجم الأكشن العالمي فان دام إلى أن يكتشف أنه وقع ضحية رامز جلال.

وكان الفنان السعودي عبد الله السدحان نجم طاش ما طاش ضحية رامز جلال أمس السبت في برنامج رامز موفي ستار وشهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية والتعليقات الساخرة لـ رامز جلال.

برنامج رامز جلال رمضان 2022

ويستعد رامز جلال لاستضافة عدد من النجوم في الفن والرياضة بمصر والوطن العربي خلال الحلقات المقبلة ومنهم عمرو يوسف، درة، مايان السيد، أحمد فتحي، هدى المفتي، وسنيتيا خليفة، حنان مطاوع، نيللي كريم، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، بيج رامي، محمد محمود، تارا عماد، وأمينة خليل، ومنة شلبي وسليمان عيد، وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، وميرنا نور الدين، ومنى زكي، وأيتن عامر وهنادي مهنى وآخرين.

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وكان قد تعرض رامز جلال لانتقادات خلال الأيام القليلة الماضية خاصةً بعد حلقة الفنانة رانيا يوسف وتصدرت هي أيضًا التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب عرض حلقتها ببرنامج رامز موفي ستار، بسبب إطلالتها حيث وصفها الجمهور والمشاهدين بأنها السبب في إفطارهم الـ 7 الأيام الماضية.

وتسبب أيضًا البرنامج في عودة موضوع البطانة للفنانة رانيا يوسف والذي عرضها لانتقادات كثيرة وقتها بعد أن ظهرت رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف في مهرجان القاهرة السينمائي، ووصف رامز جلال، ضيفته رانيا يوسف في بداية الحلقة: “فرسة تتمخطر على السجادة الحمراء، عبارة عن نص كيلو دلع وربع محن، عندها إمكانيات ونجمة البطانة”.

ويعرض برنامج رامز موفي ستار يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً بجانب عرضه عبر منصة شاهد الرقمية.