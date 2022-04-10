/691321/محلل-سياسى-المرحلة القادمة-ستكون-صعبة-على-فرنسا-ودول-الاتحاد-الأوروبى

أكدت الدكتورة جميلة أبو شنب، المحللة السياسية، على أن المواطن الفرنسى يهتم فى الفترة الحالية بكل ما يخص حياته الاجتماعية، وخاصة قضية الضرائب والبطالة والقدرة الشرائية، مضيفة أن تلك القضايا تشكل أبرز اهتمامات المواطن الفرنسى.

دوت الخليج

الملفات الحاسمة فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية

وأضافت الدكتورة جميلة أبو شنب، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن اغلب المرشحون للانتخابات الرئاسية فى فرنسا يتعهدوا بخفض الضرائب، قائلة ولكن هل سيتم تطبيق ذلك على أرض الواقع، هنا يكمن السؤال.

واشارت إلى أن المرحلة القادمة سوف تكون صعبة على دول الاتحاد الأوروبى ومن ضمنها فرنسا بسبب تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، مؤكدة على أنه يوجد مخاوف حقيقية فى فرنسا من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واثارها السلبية على السوق الفرنسى وعلى معيشة المواطن الفرنسى.

وتابعت جميلة أبو شنب أن المواطن الفرنسى يبحث عن خفض معدلات البطالة والتى تشهد ارتفاعا مستمرا، بالأضافة إلى اهتمام المواطن الفرنسىى بالقدرة الشرائية والتى بدأت أن تتضح معالمها الأن من خلال موجة غلاء فى أسعار بعض السلع الأساسية والمواد الغذائية، مؤكدة على أن تلك العوامل سوف تكون حاسمة فى اختيار الرئيس المقبل لفرنسا.

الانتخابات الرئاسية الفرنسية اليوم الأحد

جدير بالذكر أن اليوم الأحد يشهد بدء المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث بدأ الناخبون فى فرنسا بأدلاء أصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لأختيار رئيس البلاد منذ الصباح الباكر.

ولقد وصلت نسبة مشاركة المواطنون فى تلك الدورة من الانتخابات الرئاسية إلى 65% حتى الخامسة مساء، وتلك المعدلات هى معدلات متراجعة عن نسبة المشاركة فى انتخابات عام 2017، ويوجد 12 مرشح يتنافسوا فى تلك الدورة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ومن ضمنهم الرئيس الحالى ماكرون ومارين لوبان وجون لوك ميلانشون.