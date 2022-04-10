مصرع عاملين سقطا في بئر صرف صحي بقنا

لقى عاملان مصرعهما، اليوم الأحد، بعد سقوطهما داخل بئر صرف صحي أثناء عملية التطهير، بالقرب من ديوان محافظة قنا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا العام

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع عاملين سقطا داخل بئر صرف صحي أثناء تأدية عملهما في تطهير إحدى بالوعة صرف الصحي بالقرب من الديوان العام لمحافظة قنا.

انتقلت قوة من الإنقاذ النهري وقامت بانتشال الجثتين

علي الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري وقامت بانتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

حادث تصادم سيارة مع أتوبيس علي طريق

كما أصيب شخصين، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة مع أتوبيس علي طريق "قنا_سوهاج" ناحية الكيلو 30، وتم الدفع بسيارتين إسعاف ونقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع أتوبيس علي طريق "قنا_سوهاج" ناحية الكيلو 30 وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة عبد العاطي علي، 32 عاما، كسر في الذراع، وسعيد محمد، 44 عاما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين للمستشفى