/691309/النائب-عماد-الدين-حسين--لا-يوجد-مفر-من-السيطرة-علي-الزيادة-السكانية-وتحجيمها

تحدث النائب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، أن الدولة نظريًا إذا كانت تحقق نسبة نمو تساوي ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية فلا توجد مشكلة لدينا أذا كانت الدولة تستفيد بنسبة النمو بشكل صحيح ، لاستغلالة في حل مشاكل الزراعة والصناعة، لكن لم تستفيد الدولة المصرة من هذة الزيادة، لافتا إلي أنه لا يوجد مفر من السيطرة علي الزيادة السكانية وتحجيمها .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.. الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وأكد حسين، أن نقطة البداية لحل هذه الأزمة هي الوصول إلي المتمسكين بكثرة الإنجاب ونقنعهم بطفل أو طفلين، مؤكدا علي ضرورة التوقف عن الطريقة الخاطئة منذ سنوات وهي "التبشير في المؤمنين.”

إحالة دراسة النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية لرئيس الجمهورية

وقد أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئس مجلس الشيوخ ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية داخل الدولة المصرية ، والتي تتضمن إنشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة إلى رئاسة الجمهورية.

وأوصت عبدالسلام في التقرير بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ، طبقا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة داخل الدولة ، وتكون تابعـة لرئيس عبدالفتاج السيسي تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، للعمل علي ضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي، للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف.

ومن بين توصيات عضو مجلس الشيوخ أن تحـل الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة مـحـل المجلس القومي للسكان ، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقـم 19لسنة 1985 ،و المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2007 وغيرهـا مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان، وذلـك فـي جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا فـي قـرارات رئيس عبدالفتاح السيسي التي سبق ذكرها.

ووفق توصيات اللجنة، تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان ، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة ، طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها.