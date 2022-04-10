/691328/علي-جمعة-الله-نهانا-عن-اكتناز-الذهب-والفضة-حتى-لا-تأكلها-الزكاة-والصدقات--والاستثمار-فيها-افضل

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن وظيفة المسجد تتمثل في عبادة وعطاء ودور اجتماعي ومكانا للعلم، لذلك نرى مثل مسجد السلطان حسن يوجد به أربع مدارس متصلين بالعلم.

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج ارض المجددين المذاع على قناة صدى البلد، مضيفا الصلاة لا بد أن نكون مع العلم لأن المدارس متصلة بالمساجد

علي جمعة: الله نهانا عن اكتناز الذهب والفضة حتى لا تأكلها الزكاة والصدقات .. والاستثمار فيها افضل

وتابع أن وظيفة المسجد مكان للتكافل الاجتماعي تنطلق منه المصافحة بين الناس والخدمات الاجتماعية وتنظيم الأمور على مراد الله سبحانه وتعالى

ونوه الدكتور علي جمعة أن زكاة المال يتراخى فيها بغض الناس ، مضيفا:" من يكنز المال والفضة والثروات لن يجد السعادة حيث وعدهم الله بعذاب أليم وذلك كانت بشرتهم في القران الكريم".

واختتم علي جمعة:" الله نهانا عن اكتناز الذهب والفضة حتى لا تأكلها الزكاة والصدقات .. والاستثمار فيها افضل ".

علي جمعة: الله نهانا عن اكتناز الذهب والفضة حتى لا تأكلها الزكاة والصدقات .. والاستثمار فيها افضل

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن وظيفة المسجد تتمثل في عبادة وعطاء ودور اجتماعي ومكانا للعلم، لذلك نرى مثل مسجد السلطان حسن يوجد به أربع مدارس متصلين بالعلم.

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج ارض المجددين المذاع على قناة صدى البلد، مضيفا الصلاة لا بد أن نكون مع العلم لأن المدارس متصلة بالمساجد

وتابع أن وظيفة المسجد مكان للتكافل الاجتماعي تنطلق منه المصافحة بين الناس والخدمات الاجتماعية وتنظيم الأمور على مراد الله سبحانه وتعالى

ونوه الدكتور علي جمعة أن زكاة المال يتراخى فيها بغض الناس ، مضيفا:" من يكنز المال والفضة والثروات لن يجد السعادة حيث وعدهم الله بعذاب أليم وذلك كانت بشرتهم في القران الكريم".

واختتم علي جمعة:" الله نهانا عن اكتناز الذهب والفضة حتى لا تأكلها الزكاة والصدقات .. والاستثمار فيها افضل ".