اتحاد الكرة وكيروش يتفقان على إنهاء التعاقد بالتراضي

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ومن جانبه، أبدى كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين، مؤكدا دعمه للكرة المصرية.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.
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