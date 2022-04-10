جامعة بنى سويف تحصد المركز الأول فى ملتقى الشعوب ضد الإرهاب والتطرف

جدة - نرمين السيد - واستقبل رئيس الجامعة، اليوم الأحد، وفد الجامعة المشاركة فى الملتقى وقدم لهم التهنئة، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور جمال عبد الرحمن، والكابتن محمد فاروق الحكم الدولى ومدير عام رعاية الشباب.

وأعرب رئيس الجامعة، فى تصريح اليوم الأحد عن بالغ سعادته بالفوز بالمركز الأول، لافتًا إلى أن مشاركة الجامعة تأتى فى إطار برنامج واضح من قبل الجامعة، نحو بناء الوعى ونشر الفكر المعتدل ونبذ التطرف ومحاربة الإرهاب والذى يتماشى مع رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الملتقى شهد مشاركة حاشدة من الطلاب الوافدين من أكثر من 21 دولة عربية وإفريقية، حيث يهدف الملتقى إلى تحقيق التقارب بين الشعوب وتعزيز الروابط الإنسانية بين الطلاب من مختلف الجنسيات، بما يسهم فى صقل شخصية الطالب الجامعى ويفتح مداركه الفكرية ويعزز من قيم الود والتسامح ونشر ثقافة قبول الآخر والتعددية الفكرية والحضارية.