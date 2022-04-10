جدة - نرمين السيد - بدأت سلطات مطار القاهرة الدولى، تطبيق التعليمات الجديدة لدخول القادمين من الخارج، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات الدخول للعمل على انسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول.





وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" الإجراءات التى بدأها مطار القاهرة فى تطبيقها أبرزها إلغاء العمل بالإقرارات الصحية أو كروت الصحة العامة، والحصول على كود الموافقة للدخول إلى مصر QRcode.

كما شملت الإجراءات إلغاء الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتطهير الطائرات عقب كل رحلة، فضلا عن العودة إلى التنظيف والتطهير الروتينى طبقًا لجداول التشغيل، بالإضافة إلى تطهير الطائرة تحت إشراف الجحر الصحى حالة وجود إصابة بكورونا على متنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات جديدة لتسهيل دخول القادمين من الخارج فى مطار القاهرة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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