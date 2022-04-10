محافظ الدقهلية: الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بسرعة الانتهاء من كافة طلبات تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة المستوفاة للضوابط والشروط وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظا على حقوق الدولة والمواطن، مؤكدا أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم الأحد بمسؤولى تقنين أملاك الدولة بالمحافظة وعدد من رؤساء المراكز والمدن لمتابعة العمل فى ملفات تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة. ووجه المحافظ كافة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين ولجان التسعير بالمحافظة والانتهاء من كافة العقود قبل نهاية شهر أبريل الجارى. كما ووجه بسرعة الحجز الإدارى على واضعى اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين وسداد المستحقات المالية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

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