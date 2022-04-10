وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة إنهاء الأعمال الجارية بالمشروعات الصحية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروعات الصحية وفقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى قبل انتهاء العام المالى الحالى فى نهاية يونيو القادم، لخدمة المرضى والمواطنين.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد مع مديرى الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمناقشة الخطة الزمنية للانتهاء من المشروعات الصحية ضمن الخطة الاستثمارية، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفيات الصحة والتى تشمل مستشفيات (الزقازيق العام - القنايات - أبو حماد - بلبيس)، والمبالغ المالية التى تم صرفها والمتبقية قبل انتهاء العام المالى الحالى (2021 - 2022).

وتناول الاجتماع الموقف الحالى للمشروعات الصحية الجارية وآخر المستجدات بها، ومناقشة نسب تنفيذ الأعمال بمشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى كفر صقر المركزى، ومبنى جديد بمستشفى طب وجراحة العيون.

كما ناقش تطوير الأقسام الطبية بمستشفى القنايات والتى تشمل المعامل، والاستقبال والطوارئ، والأشعة، وقسم النساء والتوليد، ووحدة التعقيم، وقسم الأشعة بمستشفى أبوحماد، وقسم العناية المركزة للأطفال، والحضانات، وجناح العمليات بمستشفى الزقازيق العام، وقسم الكلى الصناعى بمستشفى بلبيس، وذلك من خلال ميزانية المديرية.

وعلى صعيد آخر، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جهته، قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان (أخلاقنا حياة) بمركز شباب الحلمية التابع لإدارة شباب أبو حماد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمحافظ الدكتور ممدوح غراب بحضور 25 من عضوات نادى الفتاة والمرأة، لتعريفهن بمجموعة الضوابط الأخلاقية التى تحدد سلوك الفرد وترسم له الطريق الذى يقوده إلى أداء واجباته الحياتية.

وأضاف أنه تم تنفيذ ملتقى حرفى بمشاركة 10 فتيات لتعليمهن وتدريبهن على فن التفصيل بالباترون وهو عبارة عن قیاسات لأبعاد الجسم جميعها، بحيث تكون هذه القياسات دقيقة جدا عند أخذها لسهولة تطبيقها على القماش، بهدف نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على المهن الحرفية وتمكين الفتاة اقتصاديا وتوفير لها حياة كريمة.