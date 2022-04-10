/691313/إسكان-الشيوخ-تناقش-إنشاء-شواطئ-عامة-لخدمة-المواطن-البسيط-بالغردقة-صور

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، اليوم، الاقتراحين برغبة المقدمان من النائب عبدالرحيم كمال و النائب محمد سعيد الدابي بشأن "التوسع في إنشاء شواطئ عامة لخدمة المواطن البسيط بمدينة الغردقة".

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