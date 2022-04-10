/691312/رسميا-رحيل-كارلوس-كيروس-عن-تدريب-المنتخب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا، رحيل المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، كارلوس كيروش، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

دوت الخليج

جاء ذلك عقب فشل المنتخب المصري في الصعود إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك عقب الهزيمة من المنتخب السنغالي بركلات الجزاء الترجيحة، تعادل الفريقين في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ونص العقد المبرم بين الاتحاد المصري لكرة القدم وكارلوس كيروش، على أنه يُعتبر العقد ملغيًا بين الطرفين حال فشل المنتخب في الصعود إلى كأس العالم .

رحيل كيروش عن تدريب المنتخب

وكان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، منح المدرب البرتغالي على راحة سلبية لحين الفصل في شكوى مصر للفيفا لإعادة مباراتها مع منتخب السنغال المؤهلة لكأس العالم 2022.