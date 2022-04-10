/691311/بعد-نشرها-في-الجريدة-الرسيمة-قيمة-ومواعيد-صرف-المرتبات-وفقا-للحد-الأدنى-الجديد

نشرت الجريدة الرسيمة، اليوم، الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد يستعرض «دوت الخليج»، التفاصيل الخاصة بقيمة الحد الأدنى للأجور وموعد تطبيق تلك الزيادة، والتي جاءت كالنالي:

أولا- قيمة الزيادة:

- الدرجة المالية الرابعة ( 3180 جنيه شهريا)

- الدرجة الماليه الثالثة (3420 جنيه شهريا)

- الدرجة المالية الثانية (3900 جنيه شهريا)

- الدرجة المالية الأولى ( 4500 جنيه شهريا)

- درجة مدير عام / كبير 5100

- الدرجة العالية (8700 جنيه شهريا)

ثانيا- موعد استحقاق العلاوة الدورية:

استنادًا إلى ما نص عليه قانون تعجيل صرف العلاوة الدورية، من قبل مجلس النواب، شهر مارس الماضي، فإنه من المقرر أن يتم تطبيق العلاوة المستحقة خلال شهر إبريل الجاري. ونص القانون في مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022.

ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".

في ذات السياق، فقد أشار بيان سابق لوزارة المالية إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أبريل.