عضو بمجلس فرساي الفرنسية:من المتوقع أن يعطى الشعب الفرنسى فرصة ثانية لماكرون

/691308/عضو-بمجلس-فرساي-الفرنسيةمن-المتوقع-أن-يعطى-الشعب-الفرنسى-فرصة-ثانية-لماكرون

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية، أن الظروف الاقتصادية التى يمر بيها العالم أجمع وفرنسا هى أزمة عالمية اقتصادية حقيقية، مؤكدة على أن من أكبر المشاكل التى تواجه المواطن الفرنسى هى فرض الضرائب الكثيرة عليه.

دوت الخليج

جيهان جادو : هناك وعود من أغلب المرشحين بالانتخابات الفرنسية لإلغاء الضرائب

وأوضحت الدكتورة جيهان جادو، فى لقائها عبر الفيديو فى موجز الأخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن حجم الضرائب المفروضة على المواطن الفرنسى لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور ولدخل المواطنيين فى فرنسا، مشيرة إلى أنه يتم فرض ضرائب على السكن والدخل وعلى الوسائل الترفيهية مثل التلقاز، وفى المقابل يوجد ارتفاع كبير وملحوظ فى الأسعار.

وأضافت أن جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية يقوموا بالتركيز على أزمة الضرائب فى برامجهم الرئاسية، وذلك لأنهم يعلموا جيدا أن أزمة الضرائب هى أزمة معضلة لدى المواطن الفرنسى الذى يسعى إلى تحسين داخله ومعيشته وأن يعيش حياة كريمة.

وقالت جيهان جادو أننا شاهدنا فى الفترة الماضية خصخصة الكثير من الجهات الفرنسية، مؤكدة على أن هذا الأمر هو ليس جديدا، حيث تم خصخصة الكثير من الشركات الفرنسية فى الفترات السابقة.

ولفتت إلى أنه هناك وعود من أغلب المرشحين بالانتخابات الفرنسية لإلغاء الضرائب، قائلة أنه من الممكن أن الخصخصة التى سوف تتم لبعض الشركات الفرنسية قد يكون لها اثار سلبية وستعود بالضرر على القومية الفرنسية.

جيهان جادو : من المتوقع أن الشعب الفرنسى سيعطى للرئيس ماكرون فرصة ثانية فى الانتخابات الرئاسية

وأكدت على أن الملفات التى ستحسم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية هى اختيار رئيس معتدلا، وذلك لأن فرنسا كدولة قوية ورئيسة للاتحاد الأوروبى هى دولة معتدلة، مشيرة إلى أنه توجد العديد من الجنسيات المختلفة التى تعيش فى فرنسا.

وأضافت جيهان جادو أنه يوجد ملف أخر وهو الخاص بالحفاظ على فرنسا ككيان وكقوة، لافتة الى أنه من المتوقع أن الشعب الفرنسى قد يعطى للرئيس ماكرون فرصة ثانية، وذلك لأنه تعرض لمشاكل كبيرة خلال فترته الرئاسية السابقة، ولكن قد تصدى ماركون قد تصدى لتلك الأزمات والدولة لم تنهار بعد جائحة كورونا ووقفت الدولة الفرنسية على أرض صلبة.