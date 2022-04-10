/691310/ابتلعت-كل-جهود-التنمية-نواب-بمناقشات-الأزمة-السكانية-فى-الشيوخ-نحتاج-لخريطة-مواجهة-فى-كل-قرية-وحى-ويطالبون-باستراتيجية-واضحة-لمواجهتها

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر و الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

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وفي هذا الإطار، أكد النائب حسام الخولى، ممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بأن التوعية والممزيات والحوافز سيكون لها الدور الأهم فى حل إشكالية الزيادة السكانية.

ممثل الأغلبية بمناقشات الشيوخ للأزمة السكانية:لابد أن يكون للتوعية والمحفزات دور حاسم فى الحل

ولفت النائب حسام الخولى إلى أن الزيادة السكانية تتسبب فى كل إشكاليات التنمية ومواجهة النمو الاقتصادى الذى تعمل عليه أى دولة وهو ما رصدته الدراسة المعروضة والمقدمة من النائبة سهير عبد السلام موجها الشكر لجميع الأعضاء ولجان المجلس على مشاركاتهم الفعالة.

محمود مسلم بمناقشات أزمة الزيادة السكانية:نحتاج لخريطة مواجهة فى كل قرية وحى

و أكد النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن ملف الزيادة السكانية فى مصر لم يعد مشكلة عامة ولكنه أصبح مشكلة ذات أبعاد كثيرة تحتاج لخريطة مواجهة على أرض الواقع فى كل قرية وحى .

ولفت إلى أن دراسة النائبة سهير عبد السلام، تضمنت العديد من التوصيات وخاصة الهيئة المستقلة المنتظر أن تكون بديلة للمجلس القومى للسكان الذى لم يجتمع منذ فترات بعيدة، مشيرا إلى أن هذه التوصيات لابد أن يتم تنفيذها على أرض الواقع حتى نكون أمام مواجهة حقيقة لهذه الأزمة.

عبد العزيز النحاس: الزيادة السكانية ابتلعت كل جهود التنمية وادت لظهور العشوائيات

وأكد النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن المشكلة السكانية باتت مشكلة وأزمة كبيرة توثر علي التنميه للدول الكبري المتحضرة و ذات الاقتصاديات الكبري فما بالنا بالدول النامية.

وشدد النحاس، في كلمته في الجلسه العامة اليوم خلال مناقشة دراسة بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة، وذلك من خلال تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام، بأن الزيادة السكانية أدت الي ابتلاع كل جهود التنميه وظهور مشاكل اجتماعية وظهور العشوائيات بشكل كبير التي أصبحت قنابل موقوتة ومفرخه لعدد كبير من الظواهر أبرزها البلطجة وغيرها .

وطالب النحاس، بصياغة خطاب ودور كبير ليس علي الحكومه فقط ولكن علي المجتمع المدني والاعلام ومجلسي الشيوخ والنواب وكل مؤسسات الدولة في سبيل اقضاء علي ظاهره الزيادة السكانيه خاصة اننا في ظل الجمهوريه الجديده وفي حاجه ماسه الي محور مجتمعي حقيقي يساعد في القضاء علي هذه الظاهره السلبيه .

أحمد فوزى "نائب التنسيقية" يطالب بإستراتيجية واضحة لتقليل الزيادة السكانية

و قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية أنفقت مبالغ مالية كبيرة على ملفات التعليم والصحة ولكن المواطن لم يشعر بالجهود الحكومية بسبب الزيادة السكانية المستمرة.

وأضاف "فوزى" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ،اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول الزيادة السكانية، أن الدولة المصرية استطاعت خلال 8 سنوات القضاء على الإرهاب فى حين لم تستطيع القضاء على ظاهرة الزيادة السكانية

وطالب "نائب التنسيقية "، الحكومة بالتقدم بمشروع قومى حقيقي للقضاء على تلك الظاهرة تساهم فيه كل الأجهزة والأزهر والكنيسة وأئمة المساجد والأوقاف وشدد "فوزى"، علي أن دور الإعلام هام حيث لم تستطيع حملات التوعية الفترة السابقة فى القضاء على ظاهرة الزيادة السكانية، ولابد من وضع استراتيجية متكاملة لحل تلك الأزمة .

وأشاد "فوزى"، باهتمام مجلس الشيوخ بقضية الزيادة السكانية والتى تعد من أهم المشكلات التى تواجة الدولة المصرية.