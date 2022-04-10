الصحة تضع ضوابط لتجنب سفر الفئات الأكثر عرضة لمخاطر العدوى لأداء الحج

قررت اللجنة العليا للحج تكليف وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم لأداء فريضة الحج هذا العام.

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه تقرر اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلًا.

وأضاف الوزير أن قرار عدم الحج علي نفقة الدولة هذا العام يأتي في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، بالنظر إلى كون أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرًا وأعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام.

وعرض وزير الأوقاف، التوصيات الصادرة عن الاجتماع التشاوري الذي تم عقده مع ممثلي الوزارات المعنية لوضع ترتيبات الحج هذا العام، موضحًا أنه تم الاتفاق على الأعداد التي سيتم السماح لها بأداء الفريضة هذا العام، باعتبار أن تداعيات جائحة كورونا ما زالت قائمة، خاصة في ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من ضرورة تلقي جرعات اللقاح الأساسية، وتقديم مسحة سلبية، والالتزام بالإجراءات الصحية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر.