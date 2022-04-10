وزير الزراعة: تكثيف تواجد المرشدين الزراعيين والأساتذة والباحثين لتقديم الخدمات للمزارعين

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ضم الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والقيادات العاملة بمنظومة الإرشاد الزراعي، لبحث التوسع في كل الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين.

ووجه «القصير» في تصريحات صحفية، الأحد، بضرورة تكثيف تواجد المرشدين الزراعيين والأساتذة والباحثين مع المزارعين على أرض الواقع وتوصيل كل الإرشادات الفنية لهم وكذلك حل المشكلات التي تواجههم فورًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود من أجل دعم الفلاح حتى يحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل المختلفة.

وبحث وزير الزراعة أيضًا منظومة الإرشاد الالكتروني والتطبيق الذكي الجديد المعروف «هدهد» لمساعدة الفلاح، وكذلك دور القناة الزراعية في توعية المزارعين من أجل سد العجز في مهندسي الإرشاد، موضحًا أنه يجب الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإرشاد الزراعي وسرعة توصيل الإرشادات والتوصيات الفنية إلى المزارعين.

وأشار «القصير»، إلى ضرورة توعية المزارعين بأساليب الزراعة والري الحديثة وكذلك انتقاء التقاوي الجيدة المعتمدة بالإضافة إلى استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد والهدر، مشيرًا إلى أن الإلتزام بهذه التوصيات أحد أهم الخطوات لتعظيم الفائدة من القطاع الزراعي.

وشدد وزير الزراعة على أهمية دور الإرشاد الزراعي والحقول الإرشادية والمدارس الحقلية في تقريب نتائج البحوث التطبيقية مع نتائج الزراعة الفعلية للمحاصيل لدي الفلاح المصري بما يمكنه في تحقيق أعلي عائد من وحدتي الأرض والمياه ويساهم في الحصول على أعلى عائد من هذه الزراعات.