أسقف إفريقيا يشارك فى احتفالات السفارة المصرية بناميبيا بشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - زار نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإفريقيا السفارة المصرية بالعاصمة الناميبية "وندهوك".



جدة - نرمين السيد - زار نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإفريقيا السفارة المصرية بالعاصمة الناميبية "وندهوك". وشارك نيافته فى الحفل الذى أقامه السفير المصرى وائل لطفى فى منزله بمناسبة شهر رمضان.

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