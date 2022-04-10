محافظ الشرقية يؤكد عدم التهاون فى تنفيذ الإزالة الفورية لأى بناء عشوائى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى تنفيذ الإزالة الفورية لأى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.





وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة بإزالة 4 من حالات التعدى بالبناء المخالف، فتم تنفيذ إزالة لحالتين بالروضة الشرقية بمساحه 200 متر لكل حالة منها وإزالة حالتين بالروضة الغربية التابعة للوحدة المحلية بغيتة بمساحه 150 مترا لكل منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجُديدة بالتصدى لحالة بناء سقف جمالون صاج وعروق خشبية على مساحة 110 أمتار بعزبة البراجيلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما قامت الوحدة المحلية بالجُديدة بشن حملة مكبرة لإزالة تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى عبارة عن منزل وأعمدة وسقف خرسانى على مساحة 100 متر بعزبة رشوان التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين. كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالحلمية بإزالة حالة تعد على مساحة 150 مترا، وقامت الوحدة المحلية بالملاك بإزالة حالة تعد على مساحه 4 قراريط عبارة عن حوائط بالطوب الدبش بغرض إقامة سور وتم التصدى لها وإزالتها على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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