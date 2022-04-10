محافظ كفر الشيخ: رفع 1998 طن مخلفات بـ 14 مركزًا ومدينة بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، ضرورة استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التى تم رفعها بلغت 1998 طنا بـ 14 مركزًا ومدينة، حيث بلغت المخالفات بـمدينة كفر الشيخ 376 طنًا، وببرج البرلس 54 طنًا، وبسيدى سالم 153 طنًا، وبسيدى غازى 48 طنًا، وببلطيم 115 طنًا، وبالرياض 114 طنا، و بالحامول 169 طنا، وبمصيف بلطيم 41 طنا، وبقلين 120 طنا، وببيلا 170 طنا، و بدسوق 250 طنا، وبفوه 201 طنا، وبمطوبس 161 طنا، وبمسير 25 طنا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأوضح جمال نور الدين أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.