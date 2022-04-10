وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التنمية المحلية - فى نص البرقية، اليوم الأحد: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. وأدعو الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على شعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والنجاح والازدهار، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".

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