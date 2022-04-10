محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء المحافظة أولاً بأول، مؤكدا ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.





وفى هذا الصدد، تابع السكرتير العام المساعد خالد جمعة مع رؤساء الأحياء أعمال رفع القمامة من الشوارع، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. وتم رفع 30 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 115 ألف كيلو مخلفات طبية خلال أسبوع، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.

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