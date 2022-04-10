التعليم تصدر بيانا عاجلا لمعلمى وتلاميذ الصف الرابع الابتدائى بشأن منصة LMS

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بشأن ضرورة استخدام معلمى وتلاميذ الصف الرابع الابتدائى منصة LMS.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إتاحة برنامجى العلوم والرياضيات بنسختيهما المطبوعة والرقمية، على منصة LMS؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفى المطلوب، وتتويجا لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها والتوسع فيها، واتساقا مع معالم الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

ووجهت الوزار بضرورة الالتزام بما يلى:

ـ تحقيق الاستفادة المثلى مما تم توفيره من برامج دولية عالية المستوى، لإضفاء تجربة ناجحة وفريدة على رحلة تعلم أبنائنا بالصف الرابع الابتدائى لبرنامجى (العلوم، والرياضيات).

- استخدام معلمى، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائى لمنصة LMS، مع التأكيد المستمر على أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية المتاحة باللغة العربية، وذلك من خلال الروابط التالية:

رابط التسجيل على منصة LMS: من هنــــا

لمشاهدة الفيديو التعريفى للرياضيات: من هنــــــا

لمشاهدة الفيديو التعريفى للعلوم: من هنـــا

جاء ذلك فى إطار حرص الوزارة على ترسيخ مفاهيم المنظومة التعليمية الجديدة منذ إطلاقها عام 2018، مستهدفه إعداد جیل مبتكر، وقادر على فهم الاختلافات وتقبلها، والإحاطة بالقضايا المحلية والدولية، والمنافسة عالميا، وسعيا نحو استكمال بناء نظام تعليمى متميز، يرقى إلى معايير الجودة العالمية، ويتفق مع المكانة الرفيعة التى تستحقها مصر على المستوى الدولى.

منصة LMS

منصة إدارة نظام التعلم، وهي نظام يدير عملية التعليم من خلال شبكة الإنترنت، ويسمح للوزارة بإتمام عملية التعليم الإلكترونى وجعلها عملية أوتوماتيكية.

ويضم هذا النظام جميع المواد التعليمية ويتيحها للطلاب بضغطة واحدة، وهى منصة تفاعلية توفر للطلاب إمكانية التواصل مع المعلمين.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن منصة LMS تضم محتوى رقمى تفاعلى مربوط بالمناهج الدراسية، لمساعدة الطلاب على الفهم بشكل أفضل، حيث تسهم فى معرفة مخرجات التعلم المتاحة فى كل درس، من خلال المحتوى التفاعلى الذى يضم نصوص ومقالات ورسومات وصور ومقاطع فيديو لكل موضوع أو درس فى المنهج، إضافة إلى تمارين تساعد الطالب على تقييم فهمه للموضوع وتصحيح أخطائه.