«لا يوجد عقاب في الآخرة وزوجي لم يكن راضيًا عن قبلة شيكاغو».. تصريحات جريئة لـ سلاف فواخرجي

/691306/لا-يوجد-عقاب-في-الآخرة-وزوجي-لم-يكن-راضيا-عن-قبلة-شيكاغو-تصريحات-جريئة-لـ-سلاف-فواخرجي

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارتها الفنانة السورية سلاف الفواخرجي بتصريحاتها.

سلاف فواخرجي ترفض ذكر ديانتها

قالت سلاف خلال حلولها ضيفة على برنامج «شو القصة» الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات: "منذ كنا صغار كانت أمي دائمًا تقول لنا إذا سألكم أحد ما دينكم قولوا أنا سوري، وهذا ما أقوله، تصطحبنا للكنيسة وللمسجد وتقول لنا إن تلك بيوت الله، ونحن لفترة معينة ما كنا نعرف ما دياناتنا حتى فترة معينة، تعلمت انتمائي لسوريا بكل أطيافه ودياناته، أعيد مع كل الموجودين في سوريا واحتفل واهتم واحترم ولي من كل دين وطائفة فيهم، عشتهم كلهم بتاريخي".

سلاف فواخرجي تزعم غياب عقاب الآخرة

وتابعت: "مفيش عقاب في جنة بس، ربنا أحلى من أن يقوم بحرق عباده والجنة جميلة لكن لم يذهب أي شخص هناك ويحكى عنها، والعقاب والثواب موجود حتى فى الدنيا، وتكفير أى إنسان أمر مرفوض وتم تكفيرى كثيرا.. وتكفير الأشخاص هو قمة الكفر وأرى ان البوذي شخص مرضى عنه".

وعن موقف زوجها من مشاهد القبلات قالت: "زوجى غضب من مشهد القبلة في “شارع شيكاغو" ولكنى لم أندم عليه لأنى أراها فى إطار العمل وليس بها أى خطأ أو خدش للحياء وزوجى لم يفتعل مشاكل معى بسبب القبلة ولكنه كان يشعر بعدم ارتياح".

سلاف فواخرجي تتألق في مسلسل مع وقف التنفيذ

على الصعيد الآخر، يُعرض حاليًا للفنانة سلاف فواخرجي مسسلل «مع وقف التنفيذ» وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

والمسلسل من إخراج سيف الدين سبيعي، وتأليف علي وجيه ويامن الحجلي، في ثاني تعاون بينهم وبين المخرج سيف الدين سبيعي، بعد أن نجح لهما مسلسل “على صفيح ساخن” في رمضان 2021.