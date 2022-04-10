بمناقشات الزيادة السكانية ..وزير الأوقاف أمام مجلس الشيوخ:كثرة الإنجاب تؤدى للطلاق ..ولايمكن أن نباهي الأمم بأجيال تعاني مشكلات صحية وتعليمية«فيديو وصور»

/691304/بمناقشات-الزيادة-السكانية-وزير-الأوقاف-أمام-مجلس-الشيوخكثرة-الإنجاب-تؤدى-للطلاق-ولايمكن-أن-نباهي-الأمم-بأجيال-تعاني-مشكلات-صحية-وتعليميةفيديو-وصور

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحية إلى أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة قضية الزيادة السكانية، مؤكدا خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن تقرير الشيوخ تناول قضية الزيادة السكانية من أبعاد متعددة، بما يضمن مواجهة الأمية والبطالة والفقر، ويحقق التوعية والتثقيف وتمكين المرأة، دور وزارة الأوقاف يأتي في محور "التوعية والتثقيف"، وفي هذا الشأن أصدرنا الطبعة الثالثة من كتاب "تنظيم النسل ومنغيرات العصر"، وبه مضمون قيم يوضح خطورة قضية الزيادة السكانية.

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جاء ذلك خلال مناقشات مجلس الشيوخ دراسة مقدَّمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، وذلك بعدما وشهدت الجلسات الماضية، مناقشات موسعة بشأن هذه الدراسة، حيث قرر رئيس المجلس، استمرار فتح هذا الملف ضمن مناقشات المجلس.

وأضاف وزير الأوقاف: بإجماع المؤسسات الدينية في الدولة، على أهمية تنظيم النسل، وأنه "واجب الوقت"، وضرورة ملحة، وقمنا في كتاب" تنظيم النسل ومنغيرات العصر " تفنيد بعض الأقوال التي كانت تعتمد عليها بعض الجماعات في نشر الأقوال المغلوطة، نخاطب الشباب فهم الفئة المقبلة على الشباب.

بمناقشات الزيادة السكانية ..وزير الأوقاف أمام مجلس الشيوخ: كثرة الإنجاب تؤدى للطلاق ..و لايمكن أن نباهي الأمم بأجيال تعاني مشكلات صحية وتعليمية

وواصل: الاحاديث النبوية لاتتحدث عن كثرة النسل التي لها أثار سلبية، فالنبي يرفض "غثاء السيل"، وإنما يقصد دوما الزيادة النافعة، علينا التأصيل لفقه الدولة الذي يراعي ظروف العصر، علينا النظر لما يمكن توفيره في بناء المستشفيات والجامعات والمدارس، وأنه في سبيل ذلك يكون سد حاجات المجتمع أولى من فريضة الحج.

وأردف بعدها: لايمكن أن نباهي الأمم بأجيال تعاني مشكلات صحية وتعليمية، نحتاج للكثرة النافعة، ولانريد أن نكون في ذيل الأمم، حتى أنه من المعلوم أن زيادة الإنجاب يرتبط بزيادة حالات الطلاق، فالزوج حينها لايجد الوقت مع زوجته، والإمام الغزالي أكد على أن كثرة الإنجاب يؤثر على نضارة وجمال المرأة.

وزير الأوقاف:قضاء حوائج الناس أهم من حج بيت الله الحرام..وسنستعين بالأطباء فى المساجد

وقال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك فقه أولويات الدولة وفقه أولويات الفرد، وعلينا الآن من التكاتف لتغليب فقه أولويات الدولة، فى الظروف الحالية، متابعا، فى هذه الظروف، يكون قضاء حوائج الناس أولى من الحج، حيث يحتاج الحج إلى الدولار الذى تحتاجه الدولة الآن لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين.

وقال وزير الأوقاف، :"فى ظروفنا هذه لن يكون هناك حج على نفقة وزارة الأوقاف على الإطلاق"، مشددا على أهمية النظر الى فقه الدولةوأشار إلى أن الوزارة قامت بتدريب نحو 8 الاف امام وخطيب على مستوى الجمهورية للتوعية بشأن مخاطر الزيادة السكانية.

وطالب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بضرورة مواجهة المشكلة السكانية وخاصة على مستوى توجيه الرسائل غير المباشرة عبر الأعمال الدرامية مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بالأطباء في المساجد للتوعية بقضايا الاسرة والقضية السكانية.

وأوضح وزير الأوقاف انه وقت ازمة فيروس كورونا كان يتم الاستعانة بالأطباء المتخصصين في مجال الطب الوقائي في المساجد، كما اشاد بالتوصيات التي وضعتها لجنة الصحة لحل المشكلة السكانية مؤكدا على أهمية اللجوء للأساليب غير التقليدية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية " .

فتوى جديدة لوزير الأوقاف أمام الشيوخ بشأن حج بيت الله الحرام والاستعانة بالأطباء فى المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: القضية السكانية تجاوز القول فيها عن الحلال لأنها أصبحت واجب الوقت، مؤكدا أن كتاب "تنظيم النسل ومتغيرات العصر" قام بتفنيد بعض الأحاديث التي تستند إليها بعض الجماعات في تحريم التنظيم.

وأشار إلى أن الحديث عن الباءة فهي القدرة على كل شيء، قائلا: لكن من ليس لديه القدرة الكاملة فالحل في الصيام كما ورد في الحديث النبوي.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الأحاديث التي وردت في الكثرة كانت عن الكثرة القوية وليس الكثرة التي تشبه غثاء السيل، مشددا على ضرورة مراعاة حق الأم والطفل والمجتمع في عمليات الزواج والإنجاب.

وأوضح محمد مختار جمعة، أن كثير من الأحكام التي ظهرت في مسألة الزواج كانت على الفرد، أما الآن فنحن في نظام دولة، قائلا: الأمور أصبحت لا تقاس بمجمل أحوال الأفرد وإنما بمجمل أحوال المجتمع، لأن مقاييس فقه الدولة يختلف عن مقاييس فقه الفرد.

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم اتخاذ قرار في الوزارة بوقف الحج على نفقة الدولة، قائلا: قضاء حوائج الناس أولى من أداء فريضة الحج.

وأشار محمد مختار جمعة، إلى أنه بعد قرار وقف الحج على نفقة الوزارة سيتم توفير 50 مليون جنيه لدعم الأسر المصرية في مجال الإنتاج الحيواني.

وشدد على ضرورة مواجهة المشكلة السكانية من خلال الرسائل غير المباشرة عبر الأعمال الدرامية الهادفة، لمخاطبة الأسر البسيطة، معلنا أنه سيتم الاستعانة بالأطباء في المساجد للتوعية بقضايا الاسرة والقضية السكانية.

وأوضح أن دور الوزارة في ملف القضية السكانية ومواجهتها يتمثل في التوعية والتثقيف، مشيرا إلى أنه تم تدريب أكثر من 80 آلاف إمام، فضلا عن إقامة 3617 ندوة.

وقال الوزير: كان لخطب الجمعة دور في هذه القضية، حيث تم تخصيص أكثر من خطبة في هذا الشأن، موضحا أنه يتم الحديث عن هذه القضية بشكل غير مباشر، لأن الكلام المباشر يكون تأثيره أقل.

وأشار مختار جمعة، إلى كتاب "تنظيم النسل ومتغيرات العصر"، والذي يوضح أن قضية تنظيم النسل ليست من الثواب الدينية التي تصلح لكل زمان ومكان ودولة.

وقال الوزير: هناك دولا تبحث عن الإنجاب بسبب الشيخوخة المبكرة على سبيل المثال، لكن في وضعنا الراهن وبإجماع المؤسسات الدينية الأزهر، الإفتاء، والأوقاف، على أهمية التنظيم لأن التنظيم واجب الوقت وضرورة ملحة.

وحذر وزير الأوقاف، من أن كثرة الإنجاب تؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق، قائلا: إنجاب المرأة أكثر من مرة يؤدي للتأثير على جمالها ونضارتها وبالتالي زيادة نسبة الطلاق.