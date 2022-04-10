/691302/نساء-مصر-تهنىء-الرئيس-السيسي-والمصريين- بذكرى-العاشر-من-رمضان-ملحمة-فريدة-في-تاريخ-الوطن

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال الجيش، ورجال الشرطة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

دوت الخليج

تهنىء الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان

وأشارت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، إلى أن هذه الذكرى ستظل علامة مضيئة في تاريخ الجيش المصري والشعب الأبي الذي رفض كل أشكال السيطرة أو الاحتلال الخارجى، وسطر جنود مصر في هذه المعركة ملحمة وطنية فريدة نتج عنها دروس عدة للعالم عن كيفية الدفاع عن الأرض بكل إخلاص وتفان، وتوصيل رسالة للعالم بأن مصر ستظل قوية بفضل امتلاكها لجيش قوي قادر على تحقيق أمنها واستقرار شعبها، رافعا ولاءه لله ثم للوطن.

وأكدت العبسى، أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل تبعث في نفوس كل مصري معاني ومشاعر الفخر والاعتزاز بامتلاك جيش مصري يحوي أسود وشجعان قهروا العدو وألقنوه درسا قويا في الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي ومعاني الكرامة والتضحية والفداء، واعادوا لمصر أراضيها المحتلة وحققوا انتصار حتى اليوم يذكره التاريخ .

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن جيش مصر سيظل حائط السد المنيع تجاه أي دولة أو جماعة تسول لها نفسها النيل من ارض هذه الدولة أو المساس بأمن شعبها واستقراره.

وأثنت الدكتورة منال العبسي، على دور الدول العربية في هذه الملحمة الوطنية الرائعة، والتي وقفت بجانب مصر في تلك الأزمة، وقدموا نموذج قوي يشهد عليه التاريخ، وان المنطقة العربية تجمعت على نصرة مصر وامدتها بكافة سبل الدعم، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وغيرها من الدول الشقيقة .

وأكدت أن العهد القديم يعيد نفسه مجددا، فمصر حاربت في أكتوبر ١٩٧٣، وحاربت منذ سنوات جماعة الإخوان الإرهابية وتصدت لحكمهم الظالم الذي كاد أن يخرب البلاد، ولولا تصدي رجال القوات المسلحة بدعم من الشعب المصري الذي صار على حكم تلك الجماعة، فمصر دائما وابدا تحقق انتصارات بفضل امتلاكها أبطال شجعان يدافعون بأرواحهم عن تراب هذا الوطن رافعين الولاء لله والوطن فقط.