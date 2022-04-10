شباب الشيوخ تناقش مقترح النائب محمد عمارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة «صور و فيديو»

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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن إنشاء إستراتيجية وطنية للتوعية الشاملة.

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ومن جانبه، استعرض النائب محمد عمارة، مقترحه بإنشاء الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية ستساهم في رفع الوعي لدي الشباب، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة

وأضاف عمارة، أن المقترح يهدف إلي ترسيخ الوعي أمام أي هجمات تستهدف نشر مفاهيم مغلوطة، فضلا عن توسيع قاعدة المفهوم التوعوي الشامل ليضم الوعي البيئي والوعي الإلكتروني، وكذلك الوعي الفني.

الشيوخ يُحيل 10 مقترحات جديدة للحكومة

هذا و شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة 10 تقارير تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدَّمة من الأعضاء، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وشملت التقارير، تقرير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محيي حافظ، والنائب زین العابدين الإطناوي، والنائب هاني يوسف عبد الشهيد بشأن الغلق الجبري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة، وتراخيص العيادات والنشرات الطبية، والقرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية.

وكذلك الاقتراح برغبة من النائب محمد محمد الشيخ بشأن التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان.

وتتضمن التقارير أيضًا تقريري لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن الاقتراح برغبة من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء بنك الكوادر الشبابية واقتراح برغبة من النائب محمد فريد، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة.

و تقريري لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الأطناوى بشأن تطوير منطقة البهنسا التاريخية، والاقتراح برغبة بشأن تطوير الكنيسة الأثرية بدير الجرنوس، بالإضافة إلى تقريري لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي، بشأن الإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق، والاقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين.

وتشمل أيضًا تقارير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب يوسف السيد يوسف عامر، بشأن إعداد تفسیر جامع يعني بتقديم كتاب الله تعالی بلغة سهلة وأسلوب مباشر ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي، وطباعة المصحف الشريف مزودا بتفسير مختصر، وإعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد إلينا من سنة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم مع شرح میسر وواف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الاسلام واعتداله وذلك بشكل مؤسسي.