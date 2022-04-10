/691300/حزب-مستقبل-وطن-يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكرى-انتصار-العاشر-من-رمضان

هنأ حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان ١٤٤٣.

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وجاء في نص برقية التهنئة :"أنقل إليكم باسمي واسم أعضاء حزب مستقبل وطن خالص ‏التهنئة القلبية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المبارك.‏ ذلك اليوم المشهود الذي سطرَ فيه رجالُ القواتِ المسلحة بتكاتفِ مؤسساتِ الدولةِ المصرية وجموعِ الشعبِ الفتيه ملحمةً للتضحية والفداء فى سبيلِ الدفاعِ عن الوطنِ ومن أجل رفعته وإستقلال أراضيه لتبقى مصر آمنة ‏مستقرة، حماها الله من كل سوء ، وجعلها دوماً حصناً منيعاً في وجه الطغاة والمتربصين " .وكل عام وفخامتكم بخير .

حزب مستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة مناسبة انتصارات العاشر من رمضان، وذلك فى بداية الجلسة العامة للمجلس الأحد، مؤكدا على أن شهر رمضان المبارك هل علينا فى الأيام القليلة الماضية بنفحاته، ونسائمه العطرة الممزوجة بنسائم تذكرنا بحلول يومه العاشر بعد ساعات من الآن.

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للرئيس السيسى ولرجال القوات المسلحة، قادة، وضباط، وأفراد، وجنود، ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة، وأخلص التمنيات بالرخاء والرفاه للشعب المصرى الواحد تحت قيادة سيادته، ونقول له سر على بركة الله وجميعنا خلفكم صفاً واحداً وقلباً واحداً، والله الموفق والمستعان.