وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، وجاء فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري انتصارات العاشر من رمضان .

وأضاف وزير التنمية المحلية فى البرقية : داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والنجاح والإزدهار ، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .