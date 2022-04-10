وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، وجاء فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان . وأضاف وزير التنمية المحلية فى البرقية : داعياً المولى عز وجل أن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

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