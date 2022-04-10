رئيس الوزراء يمنح الجنسية المصرية لـ20 سوريا و6 من جنسيات مختلفة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 مكرر (ج)، الصادر في 6 أبريل 2022، قرارى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالموافقة على منح الجنسية المصرية لـ20 سوريا و4 فلسطينيين ولبناني وبريطاني. القرار رقم 1321 لسنة 2022، بشأن الموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من (عدنان محمود رشيد، سوري الجنسية مواليد حلب 1980- ووسيم رضوان سماقيه، سوري الجنسية مواليد دمشق 1974- ومحمد بشار أنور سلو، سوري الجنسية مواليد دمشق 1957- وأسامة محمد صالح سكجها، فلسطيني الجنسية مواليد الجيزة 1960- وعلاء محمد صالح سكجها، فلسطيني الجنسية مواليد القاهرة 1966- وعمر علاء محمد سكجها، فلسطيني الجنسية مواليد القاهرة 1995- وظافر بولص أنطاكي، سوري الجنسية مواليد حلب 1953- وحسان نمر الهميل، لبناني الجنسية مواليد رميش 1960- وعمر محمد طرفي، سوري الجنسية مواليد حلب 1962) والقرار رقم 1323 لسنة 2022، بشأن الموافقة على منح الجنسية المصرية لـ 15 سوري وفلسطيني وبريطاني.

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