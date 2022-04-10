محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير و رصف الطرق الداخلية المودية الي...

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع والطرق الداخلية بمنطقة الإسكان الاجتماعي في مدينة بورفؤاد "طريق اللواء أحمد عبدالله"، والتي تتم بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ومنطقة تعمير بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير تتضمن أعمال إنارة بكامل طول طريق اللواء أحمد عبد الله، بالإضافة لإعادة رصف الطريق وتوسعته وزيادة الطابع الجمالي، ووجه المحافظ بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل نظرا لأهمية الطريق والذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تخدم منطقة الاسكان الاجتماعي ببورفؤاد، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق أعمال تطوير الشارع على أعلى درجة من الكفاءة.

يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد خطة موسعة لرصف وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، لتحقيق الانسيابية والسهولة في حركة السيارات والمواطنين، ولتحقيق المظهر الحضاري الذي يتماشي مع مجمل التطورات بمدينة بورسعيد.