وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والبحثى مع السفير الجزائرى

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الأحد، حميد شبيرة سفير الجزائر بالقاهرة، لبحث آليات التعاون بين مصر والجزائر فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور هاجر سيف النصر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.





فى مستهل اللقاء، أكد الوزير ضرورة توطيد أواصر الشراكة المصرية الجزائرية فى المجالات التعليمية والثقافية والعلمية والبحثية، خاصة فى ظل تنامى العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم بمجالات التعليم العالى والتدريب والمنح الدراسية، والتعاون فى البرامج التعليمية المُشتركة، وإجراء المشروعات العلمية فى المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

وأشار وزير التعليم العالى إلى تقديم 30 منحة مصرية للطلاب الجزائريين للدراسة بالجامعات المصرية (20 منحة دراسات عليا، و10 منح دراسات جامعية "ليسانس وبكالوريوس")، مؤكدًا أن تلك المنح تستهدف زيادة ودعم التبادل الثقافى والعلمى والاجتماعى بين الجانبين.

ومن جانبه، أعرب السفير الجزائرى عن تطلعه لمواصلة التواصل والتنسيق لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، متمنيًا لمصر حكومًة وشعبًا مزيدًا من التقدم والازدهار، ومثمنًا الجهود المبذولة من قبل وزير التعليم العالى لدعم الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أهمية التواصل العلمى والثقافى بين البلدين.

ونقل سفير الجزائر بالقاهرة تحيات وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجزائرى، موضحًا أن رسالة الوزير الجزائرى تؤكد على أهمية عقد ندوات بين الجانبين، بحضور خبراء ومُتخصصين فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى ورؤساء الجامعات من الجانبين، مُقترحًا أن تُعقد الندوة الأولى بالقاهرة خلال شهر يونيو القادم.

ومن جانبه، رحب وزير التعليم العالى بعقد تلك الندوة بالقاهرة، مشيرًا إلى أنها ستُثمر عن تعزيز مجالات تعاون عديدة بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهمية أن يشمل برنامج الندوة تنظيم زيارات للوفد الجزائرى لعدد من الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو الدولية؛ ليتعرف الجانب الجزائرى على إمكانيات منظومة التعليم العالى المصرية، فضلاً عن تنظيم زيارة لمعهد بحوث البترول المصرى؛ بهدف دعم وتعزيز التعاون بين مصر والجزائر فى مجال البحث العلمى فى قطاع النفط والبترول، وإجراء أبحاث علمية مُشتركة فى هذا القطاع الهام.

وأكد الوزير أن تلك الزيارة ستثمر عن تعاون كبير بين الجامعات المصرية والجزائرية، فضلاً عن إمكانية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجانبين، وتوقيع اتفاقيات فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى بين الجامعات المصرية والجزائرية، موجهًا الدعوة للسفير لزيارة عدد من الجامعات وأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاطلاع على منظومة التعليم بتلك الجامعات.