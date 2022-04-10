عاجل- تحرك حكومى قبل بدء إجراءات فريضة الحج

جدة - نرمين السيد - وحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ووزير السياحة والآثار، ووزيرالتعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء علاء الأحمدى، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، وأيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع المدنى، ومسئولى الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر.
وكلف مدبولى بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين فى أداء الفريضة.
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